-1 al grande appuntamento elettorale per Andria e la Puglia

È il giorno dopo quello dei comizi, ed è il giorno prima delle votazioni 2020, comunali e regionali. Una campagna elettorale un po’ sottotono che ricorderemo particolarmente perché nel mezzo della emergenza sanitaria. Avremmo votato a maggio se non ci fosse stato il lockdown.

Il tempo sospeso non ha risparmiato i candidati costretti a prolungare questa lunga campagna elettorale “stordita” dal caldo estivo e dalla difficoltà a gestire i comitati (troppo piccoli per contenere i cittadini interessati per via delle restrizioni anticovid e troppo caldi in piena estate).

Andria è l’unico capoluogo di provincia insieme con Trani ad andare al voto per le comunali nell’intera Puglia, che è tutta chiamata al voto per le regionali.

5 i candidati e qui di seguito riproponiamo alcuni minuti delle dirette Facebook realizzate ieri in concomitanza con la chiusura della campagna elettorale e ordinate in modo alfabetico.

Vi ricordiamo che le operazioni preliminari degli uffici elettorali si svolgeranno a partire dalle ore 16 di oggi.

Si potrà andare a votare nei giorni di domani, domenica 20, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 21 settembre, dalle ore 7 alle ore 15.

A seguire gli scrutini di referendum e regionali. Bisognerà attendere poi martedì dalle ore 9 per seguire lo spoglio delle comunali che seguiremo Live anche noi della redazione.

A voi tutti, cari cittadini, l’invito a recarvi alle urne: è un vostro diritto ma è anche un vostro dovere.