83.113 gli andriesi votanti per comunali e regionali. Seggi aperti oggi e domani

Sono 83.113 gli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del Comune interessati alle elezioni comunali e regionali di oggi e domani.

Lo scarto numerico è sempre a favore delle donne, in tutto 42.291, contro gli elettori uomini pari a 40.822.

Per il referendum gli aventi diritto al voto sono 79.566: 40.742 (donne) e 38.824 (uomini).

Gli elettori esprimeranno il voto nelle 110 sezioni elettorali allestite nei 24 edifici pubblici individuati, 22 dei quali plessi scolastici, oltre all’Ospedale ed il Palazzo di Città di piazza Umberto, dalle ore 07:00 alle ore 23:00 di oggi e dalle ore 07:00 alle ore 15:00 di domani.

Gli uffici elettorali, composti da un Presidente, un Segretario e 4 scrutatori si sono regolarmente costituiti ieri con molte defezioni proprio tra gli scrutatori nominati a causa del coronavirus.

Per lo scrutinio, invece, lunedì dopo le 15:00 si procederà con referendum e regionali. Mentre, per le comunali, si dovrà attendere martedì alle ore 09:00.

Per poter votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un documento di riconoscimento (carta d’identità o altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, per esempio: patente, passaporto, libretto, di pensione, porto d’armi, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché convalida da un comando militare). I documenti sopra elencati possono essere utilizzati anche se scaduti; il documento deve comunque risultare sotto ogni altro aspetto regolare e la fotografia deve assicurare la precisa identificazione del votante. In mancanza di documento l’identificazione può avvenire anche attraverso uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità, oppure un altro elettore del Comune, noto al seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l’identità. Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto.

Il voto in sicurezza. Ecco il protocollo anti-covid per i seggi e il vademecum per chi è in quarantena.

Ora non ci resta che goderci questa festa della democrazia e sperare che tutti si svolga secondo legge.