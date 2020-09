Elezioni 2020, affluenza in calo rispetto al 2015

Elezioni: affluenza alle ore 15.00 nelle 110 sezioni

Alle ore 15.00 di lunedì 21 settembre questi i dati di affluenza dei votanti:

-Referendum 69,22% votanti n. 55.082

-Regionali 66,27% votanti n.55.100

-Comunali 66,08% votanti n. 55.108.

Alle comunali del 2015 l'affluenza al voto era stata del 73,43% nonostante la tornata elettorale si fosse svolta nella sola giornata del 31 maggio. Nel 2010 invece il dato di affluenza alle urne fu dell'80,12%.

Si conferma dunque l'andamento in calo della partecipazione alle scelte politiche della popolazione andriese. Nell'ambito della provincia Bat, Andria registra l'affluenza minore tra i comuni interessati dalla competizione comunale: infatti a Trani la percentuale è stata 68,42%, mentre a Trinitapoli del 75,02%.

Al contrario, i comuni suddetti interessati dalle elezioni comunali hanno registrato un'affluenza anche di 20 punti in più rispetto agli altri comuni della provincia Bat che non hanno votato per le amministrative, con il minimo toccato da Canosa di Puglia (48,65% alle Regionali) e Bisceglie (54,19% al Referendum).