Michele Emiliano vince in Puglia e si riconferma governatore della Regione. Lo spoglio delle 4.026 sezioni continua, ma il governatore uscente è davanti a Fitto di ben 8 punti percentuali dopo un terzo di sezioni scrutinate. Nel comitato di Emiliano, in corso Vittorio Emanuele a Bari, la festa è cominciata già nella prima serata.

«È stato un gioco di squadra - ha commentato Emiliano - non ha vinto nessuno da solo, abbiamo vinto tutti insieme e abbiamo dimostrato all'Italia che la Puglia c'è e che oggi non è - come qualcuno si aspettava - il primo giorno dell'autunno ma è primavera pugliese ed è una primavera che appartiene a tutti. È stato importante essere uniti. Unità e volontà di andare avanti sono stati gli elementi più importanti. Voglio ringraziare tante persone. Sicuramente i miei ex assessori che sono qui al mio fianco: Antonio Decaro, Francesco Boccia e Marco Lacarra, devo ringraziarli in modo particolare perché sono con me da tanto tempo».

«Voglio dire che il popolo pugliese - continua - ci ha perdonato tutte le cose che avremmo potuto fare meglio ma non abbiamo piegato la schiena davanti a nulla e nessuno e sta continuando il suo cammino verso il futuro. Sono certo che tantissimi pugliesi che avrebbero votato anche per il Movimento 5 Stelle, probabilmente hanno preferito un voto utile sulla base di un progetto».

In questo momento possiamo dire che la Puglia è il luogo, dal punto di vista politico, più importante per l’elaborazione delle formule delle politiche del futuro. Noi siamo però la base. Dopodiché è chiaro che spetta ad altri anche darci lo spunto, per capire come possiamo essere utili a rendere migliore anche l’Italia».

Il candidato del centrosinistra saluta anche Raffaele Fitto, il grande sconfitto. «Fitto ha fatto una campagna elettorale corretta. È stata una battaglia dura e, ve lo confesso, ho avuto veramente paura di perdere, avevo davanti un avversario competente, bravo e capace di fare campagna elettorale. Il fatto di essere riuscito a superare questa prova è per me molto importante, ma gli faccio le mie congratulazioni, perché si è battuto benissimo». No comment su Renzi. «Non ho nulla da dirgli».

Intanto ad Andria, dopo 43 sezioni scrutinate su 110, Emiliano è nettamente avanti con uno scarto molto ampio pari a 12 punti percentuali.