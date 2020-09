Comunali, dalle 9 lo spoglio in diretta

Dopo il lungo spoglio per il referendum e soprattutto per le regionali - alle 7.30 di questa mattina mancavano ancora 4 sezioni su 110 -, dalle 9 di questa mattina inizia l'atteso scrutinio per le elezioni comunali.

Su questa pagina in diretta numeri del voto, foto, video, note di colore e commenti a caldo dai comitati elettorali, per scoprire - ovunque siate - l’esito della volontà popolare.