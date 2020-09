Di Maio torna ad Andria

Domani venerdì 25 settembre alle ore 11:30 il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio tornerà ad Andria per un incontro con le aziende del territorio per illustrare i vantaggi del “patto per l’export”.

Nella nota stampa del M5S: «Sarà l’occasione per un confronto franco e mirato allo scambio diretto fra imprese e Governo, per affrontare insieme le difficoltà del momento che stiamo vivendo e le buone opportunità che sono all’orizzonte per l’imprenditoria andriese e provinciale».