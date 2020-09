Vurchio: «C'è chi pensa di fare politica attaccando le persone, gettando fango»

«C'è chi pensa di fare politica attaccando le persone, gettando fango sulle scelte, sulle biografie, sulle vite dei propri avversari. È un modo barbaro, primitivo di concepire la lotta politica. Noi sappiamo invece che le scelte, individuali e collettive, sono sempre frutto di riflessione, implicano sacrificio e umiltà», commenta Giovanni Vurchio, segretario cittadino del Pd, all'indomani delle polemiche generate per alcuni post sui social.

«E sappiamo anche che questo atteggiamento, violento e villano, nasconde un vuoto di proposte. Delle ricette del Movimento 5 stelle per Andria nulla è dato sapere. Sono dogmi segreti e indiscutibili tutti interni a una setta. Il PD ha la forza, l'esperienza, la conoscenza della macchina amministrativa: tutti gli ingredienti necessari per il rilancio della città. Il nostro programma, il programma di Giovanna Bruno, una donna capace, esperta e sensibile, è a disposizione dei cittadini dall'inizio di questa campagna elettorale. I nostri avversari, oltre ad aver dimostrato, col post dell'onorevole di riferimento, tutta la carica di odio di cui sono capaci nei confronti di una donna, sono inesperti e a digiuno della basilari conoscenze in campo amministrativo. La città non può correre il rischio di passare dal malgoverno in malafede della destra al malgoverno per inesperienza dei grillini. Giovanna Bruno è l'unica candidata in grado din interpretare la voglia di riscatto di Andria. E questa è una occasione che Andria deve cogliere. Sono certo che lo farà e tra qualche giorno Giovanna Bruno sarà la prima donna sindaco di Andria», conclude Vurchio.