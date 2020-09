Focolaio Covid in comune, seri problemi nell’organizzazione del ballottaggio

Il focolaio di contagi all’interno degli uffici comunali sta destando non poche preoccupazioni per l’organizzazione del ballottaggio che si terrà domenica e lunedì prossimo.

Infatti, dopo la notizia dei 13 dipendenti contagiati, diventati poi 15, sono stati effettuati tamponi a tappeto, a più di 150 addetti degli uffici, molti dei quali stanno ancora aspettando gli esiti.

Per ovviare all’emergenza che si è venuta a creare, ai dipendenti risultati negativi è stato chiesto di agire per coscienza e senso di responsabilità, munendosi della mascherina FFP2, previste dai protocolli sanitari. Quindi, oltre al “danno” di dover lavorare in condizioni poco sicure e confuse, anche la beffa di dover acquistare dispositivi individuali di protezione che l’ente stesso dovrebbe fornire.

Di riflesso, le notizie di questi giorni sui contagi a Palazzo di Città stanno avendo ricadute negative anche sulla cittadinanza la cui conseguenza è la rinuncia di diversi presidenti e scrutatori dei seggi che non si sentono tutelati e preferiscono non mettere a rischio la propria incolumità e quella delle proprie famiglie.

La situazione non è delle migliori, per cui c’è da chiedersi: è più importante la salute di cittadini e dipendenti o il voto del 4 e 5 ottobre? Non sarebbe meglio rinviare di una settimana il ballottaggio? Speriamo che in questo caso si applichi il buonsenso e che si prendano decisioni che non ledano gli attori in campo.