Antonio Scamarcio: «Tampone negativo. Ma quanta cattiveria gratuita»

L’avv. Antonio Scamarcio, già candidato sindaco di Andria per il centrodestra, comunica: «Nella prima mattinata di lunedì scorso, 28 settembre, mi sono volontariamente sottoposto all’esame del tampone per il CoVid19 presso l’Ufficio Igiene della Asl Bt. Nel pomeriggio odierno i sanitari mi hanno comunicato l’esito: negativo. Mi sembra doveroso renderlo pubblico, innanzitutto per rispetto nei confronti di tutte le centinaia di persone con le quali sono entrato in contatto durante la campagna elettorale e in secondo luogo per smorzare definitivamente le voci maligne che circolavano in città perfino qualche giorno prima del tampone».

L’ex candidato Sindaco del centrodestra stigmatizza senza mezzi termini «il comportamento irresponsabile» degli autori di quella che è stata la più classica delle “fake news”: «Non trovo aggettivi sufficientemente adeguati per classificare la cattiveria di cui io e la mia famiglia siamo stati bersaglio negli ultimi giorni. Purtuttavia, non è nel mio stile rispondere a cattiveria con cattiveria. Perciò, al contrario di quello che è stato detto sul mio conto e quello dei miei cari, io auguro lunga vita e buona salute a chiunque abbia voluto farmi passare come untore».