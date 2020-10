A poche ore dal silenzio elettorale abbiamo incontrato il candidato sindaco del M5S, l'avv. Michele Coratella a cui abbiamo chiesto come si sta preparando al ballottaggio del 4 e 5 ottobre: «Oggi abbiamo incontrato tantissime persone e poi c'è stata la visita del ministro dell'ambiente Sergio Costa a cui ho voluto far vedere la discarica di Andria. Per manifestare la nostra vicinanza alle istituzioni questa visita è stata importante per cercare di impedire, con tutti i modi possibili, che lì si apra una nuova discarica.

Assieme al ministro ci siamo trasferiti a Castel del Monte, orgoglio di tutti gli andriesi, dove abbiamo fatto una visita guidata all'interno del maniero ed abbiamo anche assaggiato dei prodotti tipici andriesi».

Per strada gli attivisti del MoVimento 5 Stelle distribuivano bustine di marroni con su scritto: "facciamoli arrosto il 4 e 5 ottobre".

L'invito al voto: «Gli andriesi e la città non possono permettersi un passo indietro. Dobbiamo andare a votare e scegliere davvero di cambiare definitivamente questa città. Una prima risposta ce l'avete già data, ora però manca lo sprint finale».

In merito alla squadra di governo che affiancherà Michele Coratella in caso di vittoria, il candidato sindaco del M5S: «Ho dei nomi di persone che vogliono entrare nella mia squadra e faranno parte della Giunta. Sono persone del mondo accademico, estremamente competenti, perché per risollevare Andria e cercare di ripartire con tutta la grinta che questa città ha e merita ci servono figure di alto profilo».