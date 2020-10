A poche ore dal silenzio elettorale abbiamo incontrato la candidata sindaca dei centrosinistra, l'avv. Giovanna Bruno, a cui abbiamo rivolto alcune domande in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre.

Ci avviciniamo alla chiusura di questa campagna elettorale “strana”, che rimarrà alla storia. Cosa si aspetta?



«In questo momento tante sono le emozioni, le fibrillazioni anche interiori per ovvie ragioni. Mi aspetto che la città risponda in maniera ancora più compatta e più consistente rispetto al voto già espresso il 20 e 21 settembre e mi aspetto che questa città comprenda la necessità di rimettersi tutta, con tutte le sue componenti, in cammino. Ci aspetta un sfida difficile, è una congiuntura storica particolare, a maggior ragione per la nostra comunità che vive una difficoltà economica purtroppo accertata. Ma non abbiamo paura: siamo consapevoli che il lavoro da fare è tanto ma siamo altrettanti consapevoli che la forza di volontà degli andriesi e il senso di fiducia che devono recuperare nel sentirsi orgogliosi di appartenere a questa città saranno i primi ingredienti per poter avviare un percorso di una testa che si rialza».

In caso di vittoria, quale squadra la affiancherà?

«È una questione di cui ci occuperemo un secondo dopo aver eventualmente vinto, per rispetto alla coalizione che mi sostiene e dei cittadini, che devono scegliere il loro Sindaco e il programma».

Andria vive situazioni difficili per l’emergenza sanitaria: cosa vuole dire ai cittadini?

«Non sarei mai voluta ritornare su questo argomento ma purtroppo in queste ore la città vive di nuovo con la paura e il rischio del contagio. Voglio rivolgere il mio saluto e augurio affettuoso al commissario, al segretario generale, ai dipendenti comunali, a tutte le famiglie e a tutti i cittadini che in questo momento vivono questo dramma. La comunità deve dimostrare anche in questo di essere squadra, dobbiamo tenerci stretti, dobbiamo affrontare questa calamità innanzitutto con alto senso di responsabilità, con il rispetto massimo delle norme e di tutte le restrizioni. Anche noi durante la campagna elettorale abbiamo cercato di attenerci il più possibile, abbiamo utilizzato gli spazi aperti, il distanziamento, i presidi: evidentemente dobbiamo fare ancora di più. Questo non deve scoraggiarci dal fare le nostre abituali attività, perché altrimenti corriamo il rischio di un nuovo, grave blocco della nostra società che non possiamo permetterci. È chiaro che bisogna fare maggiore attenzione anche per l’arrivo ai seggi e dobbiamo essere fiduciosi delle misure di sicurezza».

Ancora, una battuta finale: «In questa campagna elettorale anche contro la resistenza di qualcuno che inizialmente non era abituato ci siamo impegnati a dire che le parole sono fiori. Le parole come pietre invece fanno male, fanno male sui social, negli incontri e nelle relazioni». A tal proposito lo staff della candidata ha distribuito fiori ai presenti.