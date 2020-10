Ballottaggio, 83.113 gli andriesi chiamati al voto per scegliere il nuovo Sindaco

Sono 83.113, 42.291 donne e 40.822 uomini, gli andriesi chiamati al voto per il ballottaggio del 4 e 5 ottobre. Si vota dalle 7:00 alle 23:00 di domani e dalle 07:00 alle 15:00 di lunedì nelle 110 in cui divisa la città.

Gli sfidanti, lo ricordiamo, sono Giovanna Bruno per il centrosinistra e Michele Coratella per il M5S e lista civica.

Per coloro che necessitano di documentazione per l’accompagnamento, la Direzione Generale Asl ha indicato nei dottori Matera, Pollice e Cannone i dirigenti abilitati al rilascio delle certificazioni medico legali di accompagnamento ai seggi e per il voto domiciliare che saranno in servizio durante gli orari di votazione presso le sedi di viale Trentino, Palazzo di Città, Ospedale e Borgata Montegrosso.

Inoltre, i duplicati delle tessere elettorali possono essere richiesti presso l'Ufficio Elettorale posto in piazza Trieste e Trento e l'Ufficio del Giudice di Pace, situato nella palazzina del Comando di Polizia Locale (ex-Pretura).

Non ci resta che augurare buon lavoro a tutti coloro che sono impegnati ai seggi, nonostante tutto, e buon voto a tutti e a tutte.