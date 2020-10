Giovanna Bruno è la nuova Sindaca di Andria

Giovanna Bruno è la nuova sindaca della città federiciana. Il centrosinistra torna a governare Andria dopo 9 anni di amministrazione di centrodestra ed un predissesto in atto. Batte al ballottaggio il candidato del Movimento 5 Stelle Michele Coratella.

Vince il garbo istituzionale, l’educazione e i toni morbidi che hanno contraddistinto la sua strategia comunicativa. Una vittoria che diventa anche una lezione di “stile” dedicata a tutti gli urlatori i quali, piuttosto che restare nel merito delle argomentazioni da campagna elettorale hanno preferito puntare il dito, inasprire il dibattito e agitare le piazze.

Andria ha bisogno di una guida e di cittadini responsabili che veglino su di lei per far sì che al centro siano collocate le esigenze di una città che vuole crescere rispettando l’ambiente, educando i suoi figli alle buone maniere e alla legalità. Possa Giovanna essere l’amministratrice, la prima donna Sindaco eletta dagli andriesi, a mettere in atto la rivoluzione gentile.

Giovanna Bruno è nata in una famiglia numerosa; è la moglie di Gaetano Pistillo, educatore ed apprezzato musicista andriese, ed è mamma di Chiara e Giuseppe. Si dice pronta ad impegnarsi ed a portare nella politica un senso della famiglia smarrito da troppo tempo.

È cresciuta nell’Oratorio dei padri salesiani, dove tuttora continua, quando può, ad essere impegnata. Ha studiato al Liceo Classico cittadino, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari ed esercita da anni la professione forense.

Nel 2008, ha ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori pubblici nella giunta guidata dal sindaco Vincenzo Zaccaro, incarico lasciato dopo 17 mesi nel novembre dell’anno successivo.

Nel 2009 fonda il movimento cittadino “Andria 3”, alla guida del quale, nel 2010, ottiene un buon successo elettorale, alimentato da impegno ed entusiasmo.

Per due mandati consecutivi, ricopre la carica di consigliere provinciale.

Nel novembre 2017, poi, è eletta all’unanimità presidente provinciale del Partito Democratico di Barletta-Andria-Trani.

A Giovanna Bruno gli auguri di buon lavoro da parte della nostra redazione.