Giovanna Bruno: «Questa vittoria è per te, mamma, e per tutte le vittime del Covid»

Una vittoria per mamma Angela, vittima del covid, scomparsa ad aprile durante il lockdown. La neo sindaca Giovanna Bruno le dedica il suo successo elettorale. Sui social, la sua breve ma intensa nota: «Dopo la scomparsa di mia madre avevo deciso di non candidarmi più. Fu mio padre a dirmi che così lei sarebbe morta una seconda volta. Anche se non riuscite a vederlo in questo abbraccio siano in tre.

Questa vittoria è per te, mamma, e per tutte le vittime del Covid».

Va riconosciuto alla Bruno di aver mantenuto un riserbo stretto sulla tragica vicenda familiare evitando strumentalizzazioni in campagna elettorale.

A Giovanna e alla sua famiglia giungano le congratulazioni della nostra redazione.