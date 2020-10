Emiliano: «Splendida affermazione della coalizione della Puglia anche nei ballottaggi»

«Il vento di coalizione della Puglia ha travolto ogni resistenza anche nei ballottaggi. C’è stata una splendida vittoria nell’unico capoluogo di provincia al voto, ad Andria, dove Giovanna Bruno è il nuovo sindaco - commenta Michele Emiliano -.



E poi in moltissime città, piccole e grandi, ci sono state moltissime affermazioni della nostra coalizione.

Il vento che ci aveva fatto stravincere le elezioni regionali ha continuato a soffiare e ha portato alla vittoria tanti bravi sindaci.

Ci sono state molte città dove al ballottaggio sono andate persino due coalizioni, entrambe in qualche modo facenti riferimento al centrosinistra ed altre dove il centrosinistra ha sì perso le elezioni, ma a favore di coalizioni civiche che non sono classificabili come coalizioni di centrodestra.

Il centrodestra ha vinto sostanzialmente in un solo Comune, a Ceglie Messapica, e faccio gli auguri al sindaco Palmisano. In un solo Comune c’è la vittoria con il Movimento 5 Stelle e movimenti civici della sinistra, è Manduria, dove il sindaco Pecoraro ha avuto una bella affermazione.

Faccio gli auguri a tutti i nuovi sindaci della Puglia, sarò loro vicino come abbiamo sempre fatto e faccio ovviamente le mie congratulazioni a tutti i candidati che hanno sì perso le elezioni, ma che si sono battuti con lealtà e con onore”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in merito ai ballottaggi per le Comunali che si sono tenuti oggi in Puglia».