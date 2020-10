Scamarcio: «Buon lavoro al Sindaco Bruno»

«Rivolgo a Giovanna Bruno i più fervidi auguri di buon lavoro e mi congratulo per la sua elezione a Sindaco di Andria».

L’avv. Antonio Scamarcio, candidato sindaco di Andria per il centrodestra escluso dal ballottaggio per 172 voti, saluta il nuovo Primo cittadino scelto dagli elettori con espressioni di stima: «Al di là delle schermaglie politiche e dalle diverse visioni progettuali – puntualizza l’esponente del centrodestra – l’avv. Bruno possiede le qualità umane e morali necessarie per governare una città difficile come Andria e l’equilibrio per contribuire a ricomporre le divisioni che hanno agitato la nostra comunità negli ultimi mesi e, in particolare, durante la campagna elettorale».

Scamarcio concede l’onore delle armi al candidato Sindaco sconfitto al ballottaggio: «Riconosco a Michele Coratella di essersi confrontato con i suoi competitor con lealtà e correttezza, a dimostrazione che per essere “anticasta” non è necessario insultare».

Adesso si comincia a pensare al lavoro da fare in Consiglio comunale. «Siamo minoranza, ci tocca il ruolo dell’opposizione e quello faremo, senza sconti. Incontrerò a breve i segretari dei partiti e i referenti delle liste civiche che mi hanno sostenuto e i consiglieri eletti per gettare le basi di un’azione incisiva e attenta rispetto alle scelte della nuova Amministrazione sia in Aula che nelle Commissioni. L’obiettivo è un’opposizione seria, ma che conservi i caratteri della lealtà e sia propositiva».