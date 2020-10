Nuova amministrazione: come sarà composto il consiglio comunale?

Gli elettori andriesi hanno decretato che ad amministrare Andria per i prossimi 5 anni sarà la coalizione di csx capeggiata dalla Sindaca Giovanna Bruno.

Alla luce dei risultati, abbiamo provato a fare una simulazione di come, probabilmente, sarà composto il consiglio comunale.

Tra i banchi della maggioranza troveremmo 7 consiglieri del Pd (Vurchio, Marchio Rossi, Di Lorenzo, Addario, Sanguedolce, Di Leo e Fortunato); 5 consiglieri di Andria Bene in Comune (Di Bari, Farina, Losappio, Colasuonno e Sgarra); 5 consiglieri di Andria Lab 3 (Sinisi, Cannone, Bruno, Vilella e Matera); 3 di Futura Rete Civica Popolare (Troia, Malcangi e Bartoli).

Nelle fila della minoranza, invece, ci sarebbero oltre ai 3 candidati Sindaci Scamarcio, Marmo e Coratella, 1 consigliere della Lega (Grumo); 1 di Forza Italia (Fracchiolla); 1 di Scamarcio Sindaco (Civita); 1 di Fratelli d’Italia (Barchetta); 1 di Movimento Pugliese (Del Giudice); 1 di Andria Nuova (Fisfola) e 3 del M5S (Coratella, Faraone, e Sgarra).

Composizione che potrebbe variare, soprattutto per ciò che riguarda la maggioranza, dato che se alcuni degli eletti dovessero essere nominati in Giunta entrerebbero i primi dei non eletti della lista di appartenenza degli stessi.