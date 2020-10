Ballottaggio, Vurchio: «È la vittoria di Giovanna Bruno e del Pd»

«La segreteria cittadina del Pd di Andria insieme alla segreteria provinciale del PD della provincia BAT, esprime vera soddisfazione per la vittoria della coalizione del centro-sinistra e del Sindaco candidato ed eletto, avv. Giovanna Bruno.

È la vittoria di Giovanna che nella fase precedente il ballottaggio ha conseguito un risultato che l’ha vista essere votata da 20.037 andriesi con 1.695 voti in più rispetto all’insieme delle liste di centro-sinistra schierate a sostegno.

Ma è anche la vittoria di un rinnovato Partito Democratico di Andria, del segretario Giovanni Vurchio, del direttivo e degli iscritti tutti.

Una vittoria di quantità essendo il primo partito della coalizione di centro-sinistra con i 6.188 voti ricevuti e di qualità, potendo esibire un rinnovato gruppo consiliare fedele in modo chiaro al centro-sinistra e al Sindaco Giovanna Bruno.

Meritevole di menzione è il risultato raggiunto dal segretario cittadino Giovanni Vurchio primo tra gli eletti del Partito Democratico e con un significativo contributo all’ottimo risultato conseguito dalla lista del Pd nella circoscrizione Bat per le elezioni regionali.

Ora ci aspetta una stagione impegnativa a sostegno della rinascita di Andria che deve essere “rifondata” nel patrimonio etico e finanziario, completamente distrutto dal governo delle destre e del ex Sindaco Giorgino.

Per questa operazione di rinascita, il Partito Democratico ha al suo interno meriti e competenze rappresentati da donne e uomini che sono a completa disposizione del Sindaco Giovanna Bruno e riteniamo per questo motivo e per il consenso ampio dato alla elezione di Giovanna di poter essere compartecipi all’azione politico-amministrativa di guida della Città.

Offriamo inoltre al Sindaco Bruno, tutta la rete qualificata di rappresentanti politico – istituzionali del Partito Democratico intervenuti nella campagna elettorale: dal segretario e governatore del Lazio Nicola Zingaretti al ministro dell’economia Roberto Gualtieri al ministro per gli affari regionali, il nostro Francesco Boccia.

A ciò si aggiunga la fattiva disponibilità a collaborare con il Sindaco Bruno, da parte dei consiglieri regionali Filippo Caracciolo e Debora Ciliento e della senatrice Assuntela Messina

Tutte donne e uomini del Partito Democratico che hanno messo impegno e presenza a sostegno di Giovanna Bruno e che continueranno a farlo specie per una corretta soluzione dei problemi economico-finanziari ereditati dal governo delle destre andriesi.

In ultimo l’intera segreteria provinciale del partito Democratico della Bat, che ha fortemente voluto la candidatura di Giovanna Bruno che contestualmente è Presidente della Assemblea Provinciale del PD, mette a disposizione del Sindaco tutta la collaborazione dei 10 circoli cittadini del nostro territorio.

Il Partito Democratico c’è e continuerà ad esserci per lottare con Giovanna Bruno affinché Andria ritorni ad essere la Città importante e determinante per questo territorio provinciale e per l’intera regione sicuri che Il Sindaco eletto possa riconoscerne meriti e competenze.

Nel rinnovare gli auguri a Giovanna ricordiamo a noi stessi e a Giovanna che per “ripartire bisogna essere Partito”…ed è ciò che saremo».