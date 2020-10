GD Andria: «Felici per Giovanna. Adesso bisogna voltare pagina nel bene della città»

All'indomani della vittoria al ballottaggio di Giovanna Bruno, esprime la propria soddisfazione anche il segretario cittadino dei Giovani Democratici Federico Peloso.

«All’indomani della netta affermazione dell’avv. Giovanna Bruno come nuovo sindaco della città di Andria, siamo ancora più convinti che si tratti della persona giusta per guidare un necessario cambio di passo nella gestione dell’Ente, dopo la lunga e discutibile amministrazione di centrodestra.

Siamo stati protagonisti di una meravigliosa campagna elettorale: gentile, concreta e partecipata. Abbiamo recuperato il contatto con le piazze, incontrato numerose realtà sociali e raccolto le istanze di tanti cittadini delusi od amareggiati.

La strada da percorrere risulta lunga e tortuosa. Come abbiamo avuto modo di sostenere in diverse occasioni, ad oggi Andria non risponde adeguatamente alle necessità di un bambino o di un giovane studente, lavoratore o inoccupato. In questa direzione, non verrà mai meno il nostro pieno contributo al sindaco, affinché alla comunità giovanile locale siano restituiti spazi pubblici di condivisione ed opportunità culturali, sportive ed occupazionali.

Ringrazio pubblicamente ciascuno dei tanti ragazzi che hanno percorso questo sentiero con noi.

I Giovani Democratici hanno dimostrato di essere vivi e di avere ancora un senso.

Le evidenze di tali affermazioni sono i risultati elettorali di rilievo conseguiti dai candidati al Consiglio Comunale che hanno maturato la propria esperienza politica all’interno della nostra organizzazione, alcuni dei quali siederanno tra gli scranni di palazzo San Francesco grazie alla fiducia riposta in loro da centinaia di concittadini.

Chiuso il sipario su questa bellissima campagna elettorale, è giunto il momento di mettersi all’opera per non tradire le aspettative di una comunità ferita ma forte. Noi abbiamo scelto da che parte stare e daremo il nostro contributo con convinzione e determinazione, al fianco di Giovanna Bruno per amore di questa città».