A tu per tu con la Sindaca Giovanna Bruno

Lunedì scorso la vittoria di Giovanna Bruno (centrosinistra) a Sindaca di Andria al ballottaggio con Michele Coratella (M5S) con un 58,9% e che sarà proclamata ufficialmente martedì prossimo. La prima Sindaca donna eletta dai cittadini. A dir la verità Andria ha avuto un’altra Sindaca donna, eletta però dal consiglio comunale nel 1993 e durata in carica 38 giorni, Pina Marmo.

Una vittoria desiderata e condivisa con un gruppo di sostenitori ben nutrito e “variegato”. Tra questi è da annoverare il notaio Sabino Zinni che sin dalla prima ora ha fortemente voluto la candidatura di Giovanna Bruno e che, ora, potrebbe entrare a far parte della squadra della Sindaca per sostenerne l'attività amministrativa e politica con un ruolo di spicco.



Una campagna elettorale contraddistinta da garbo istituzionale, educazione, mai una parola fuori posto o un dito puntato contro gli avversari che definisce minoranza e non opposizione. Un risultato in linea con il bisogno di abbassare i toni dopo anni ormai di proclami urlati alla pancia del popolo.

«Bella l’esperienza da prima Sindaca donna eletta - commenta Giovanna Bruno - . La gente sente molto il cambio fisico alla guida della città. Ho investito molto sui toni. Ho sempre spiegato che la durezza non c’entrasse nulla con l’asprezza dei toni, si può essere determinati con garbo, nel rispetto delle persone. Abbiamo lanciato la campagna elettorale basandoci su questo stile che ci viene riconosciuto da più parti, riportato da voi come “rivoluzione gentile”. Non è più tempo di urlare. La politica si fa nelle sedi opportune, con gli strumenti previsti e con rispetto nei confronti delle istituzioni e di chi le rappresenta».

È di questi giorni il toto assessori e Presidente del consiglio comunale. Qualcuno insinuava potesse andare ai 5 Stelle: quanto c’è di vero?

«Credo si tratti più di qualche problema giornalistico o di qualche uomo di apparato. Ci siamo dati dei tempi tecnici per fare delle valutazioni più opportune. Siamo ancora in attesa della proclamazione e di conoscere in maniera definitiva la composizione del consiglio comunale. Sarò al lavoro insieme alle rappresentanze della coalizione, perché così come questa campagna elettorale è stata al plurale altrettanto lo sarà in tutte le scelte amministrative, anche se la giunta per definizione normativa dovrebbe essere ad appannaggio quasi esclusivo del Sindaco, ma non è questo il mio stile, ci metteremo all’opera tutti quanti insieme. Per il momento l’unica “certezza” è che dovrebbe trattarsi di una giunta formata da nove persone più il Sindaco. So di un provvedimento di riduzione, da dieci a sei, ma credo che non sia mai sfociato in una modifica statutaria».

Cambia il rapporto con i 5 Stelle che sappiamo essere al governo con il Pd?

«Avrei piacere se ci fosse uno scatto di maturità politica da parte di tutti, tale da consentire un’amministrazione condivisa. Questo significa aprirsi per un dialogo per funzioni specifiche. Al netto di una precisazione, un Movimento 5 Stelle che deve cambiare i toni».

Ci ha abituati ai video della buona notte, appuntamenti in cui faceva il resoconto della giornata in campagna elettorale. Continueranno anche durante la sua attività a Palazzo di Città?

«Continueranno fin quando la gente non si stancherà».

Una vittoria dedicata a mamma Angela e a tutte le vittime del Covid. Oggi torna l’incubo dell’emergenza, che in realtà non è mai cessato, che sta destando preoccupazione in tutti noi. Come affrontare questo periodo?

«È il tempo della responsabilità più che mai. Non possiamo permetterci un nuovo lockdown. Tutto parte dal nostro senso di responsabilità, per questo ho voluto annullare i festeggiamenti. È tempo di rispetto delle regole».

Quale sarà la prima cosa che farà con la fascia tricolore?

«Vorrei che la prima delibera riguardasse il 3° settore. Dobbiamo restituire ai cittadini, soprattutto ai più bisognosi, la dignità di chi si prende cura di loro».