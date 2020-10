Proclamazione Bruno, Lomuscio: «Auguri alla neo Sindaca. Disponibili al dialogo»

«A seguito della campagna elettorale, la cittadinanza andriese ha scelto di affidare la città, per la prima volta nella storia di Andria, ad una giovane donna: Giovanna Bruno, avvocata, mamma, moglie, figlia... una persona con una consolidata esperienza nella politica cittadina.

A lei il nostro più sentito augurio, ancora più dovuto vista l’atmosfera in cui questa campagna elettorale si è svolta, per la situazione economica difficile in cui la città si trova, per la complessità legata alla gestione dell'emergenza Covid-19, e viste anche le modalità con cui questa campagna elettorale si è realizzata, in cui in sono stati veicolati anche messaggi violenti e in alcuni casi anche misogeni da parte di alcuni/e candidati/e di cittadini/e nei confronti di alcuni/e candidati/e.

Alla neo Sindaca e a tutta la squadra che si andrà a costituire, il nostro augurio di buon lavoro e il ringraziamento per il coraggio mostrato nel mettere la faccia in questa campagna elettorale difficile.

Come sempre, noi siamo a disposizione della nuova Sindaca di Andria e di tutta la squadra che andrà a dirigere la città, per quanto di nostra competenza viste le tematiche complesse di cui ci occupiamo, nella consapevolezza che la classe politica non può lavorare autonomamente ma è doveroso che essa, così come riportato dalla prima cittadina, sia in grado di rapportarsi continuamente con la cittadinanza e con le varie organizzazioni che vivono la città, per co-costruire nuovi orizzonti e promuovere il cambiamento tanto atteso nella nostra città.

Invitiamo la Sindaca a visitare la nostra sede in via don Luigi Sturzo 46, al fine di confrontarci personalmente su quanto avviene nel nostro servizio e riflettere insieme su quanto possibile costruire insieme nell'interesse delle vittime di violenza e della cittadinanza tutta».