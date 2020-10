Dopo una settimana dalla conclusione delle operazioni di scrutinio che hanno decretato la vittoria al ballottaggio dell'avv. Giovanna Bruno, si sta svolgendo in questi minuti la proclamazione della Sindaca della città di Andria.

La cerimonia, tenuta nell'aula consiliare, è limitata ai rappresentanti di alcune realtà cittadine a causa delle misure anti contagio.

«Questa fascia che ora indosso è di tutti voi - ha detto la neo sindaca affacciandosi alle scale di palazzo di Città per salutare tutti i cittadini che non sono riusciti ad assistere alla cerimonia - È una scommessa plurale per una comunità che ha bisogno più che mai di una stretta di energia».

La Bruno ringrazia tutti a partire da Sabino Zinni sostenitore sin dalla prima ora della sua candidatura a Sindaca. I ringraziamenti ai familiari, ai suoi competitors nella tornata elettorale, ai rappresentanti delle associazioni andriesi, delle categorie, alla Asl Bt, alle Forze dell'ordine, alla diocesi di Andria, alla gestione commissariale ...

«Sarò il Sindaco di tutti. Da domani sarà al lavoro, in Prefettura, per la firma della sottoscrizione del protocollo per la sicurezza, un atto importante per l'intera collettività in vista altresì dell'ultimazione dei lavori della Questura di via Indipendenza, i cui tempi di consegna sembrano essere abbastanza stretti. Ci attende una sfida importante in questo tempo in cui le città sono chiamate anche a gestire la grave crisi del covid e questa sfida è di tutti, nessuno si senta escluso».