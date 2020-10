Nuova amministrazione: cosa succede dopo la proclamazione della Sindaca?

Con la proclamazione della Sindaca Giovanna Bruno ci si chiede, ora, quali siano gli altri passaggi per la piena operatività dell’amministrazione comunale, ovvero, giunta e consiglio comunale.

Insediatasi a Palazzo di Città, e “abilitata” a compiere tutti gli atti di sua competenza, la Sindaca, non appena ci sarà la proclamazione degli eletti, dovrà rendere pubblica la lista dei consiglieri comunali che andranno a sedersi sugli scranni di Palazzo “San Francesco” per permettere, ove ve ne fossero le motivazioni, ricorsi ed eventuali reclami.

Una volta pubblicata la lista, la prima cittadina convocherà il consiglio comunale che dovrà riunirsi entro dieci giorni dalla convocazione. La prima seduta sarà presieduta dal consigliere “anziano”, ovvero colui che ha ottenuto più preferenze nella lista più suffragata (Doriana Faraone) sino all’elezione del Presidente del consiglio comunale.

In tale seduta il consiglio convalida gli eletti esaminando l’assenza di una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

Successivamente, la Sindaca dovrà prestare davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, per poi procedere alla comunicazione della composizione della giunta e alla nomina di un vicesindaco.

Ed è proprio su tale argomento che, stando alle dichiarazioni della Sindaca, ci si aspetta ora la convocazione, magari entro questa settimana, del tavolo di coalizione per poi procedere spediti alla definizione dei componenti della giunta. In base ai risultati ottenuti dalle singole liste e considerato il numero di assessorati (dieci, sempre che non si decida per una riduzione del numero degli stessi) si può ipotizzare che al Pd ne andrebbero 3, 2 ad Andria Bene in Comune e ad Andria Lab e 1 a Futura Rete Civica Popolare. Inoltre, si fanno sempre più insistenti voci che vedrebbero la delega al bilancio attribuita a una persona di fiducia del Ministro Boccia, magari un tecnico, che dovrebbe traghettare le casse comunali verso porti più sicuri. Alcune deleghe particolarmente imbrigliate sarebbero trattenute per il momento dalla Sindaca Bruno (come, per esempio, quella all’urbanistica) potrebbe. Alcuni nomi già circolano da giorni come quello di Giovanni Vurchio che potrebbe vedersi attribuita la delega alle attività produttive e Daniela Di Bari che potrebbe ricoprire il ruolo di assessora alla cultura o alle politiche sociali. Altro nome di spicco è quello del notaio Zinni a cui la Sindaca vorrebbe attribuire un importante ruolo politico/amministrativo nonostante le reticenze dello stesso a rivestire qualsivoglia incarico.

Si lavora alacremente e senza alcune particolari fibrillazioni per dare alla città, nel più breve tempo possibile, una guida che la traghetti verso lidi migliori. Sarà questo l’inizio di una nuova era per il centrosinistra andriese?