Coronavirus, ad Andria 157 casi di positività. Ristoranti e pizzerie devono chiudere alle ore 24

Emergenza covid-19, conferenza stampa, questo pomeriggio, del sindaco Giovanna Bruno per relazionare in merito alle disposizioni che devono osservare in particolare le attività commerciali. Si è relazionato anche sul numero dei positivi in città pari a 157 (dato non aggiornato con i positivi odierni).

«Siamo allineati con quanto deciso con la prefettura e il direttore generale dell'Asl. Non possiamo abbassare la guardia perché́ il virus sta circolando – commenta Giovanna Bruno -. Dobbiamo rispettare le regole. Dobbiamo essere tutti responsabili perché́ se in questa fase dovessimo riuscire a tamponare il problema potremmo assistere a una riduzione della curva dei contagi, evitando conseguenze peggiori».

Dunque, in linea con le disposizioni condivise a seguito dell’incontro in Prefettura, a cui ha preso parte anche il Direttore Generale della Asl Bt Alessandro Delle Donne e il Capo Dipartimento dott. Riccardo Matera nonché tutti i sindaci della provincia Bat, è stata stabilita un'ordinanza sindacale volta a completare alcuni aspetti del Decreto del Governo.

Per gli esercizi h24 privi di gestore, la chiusura è prevista alle ore 20 anziché alle 21.

Bar, ristoranti e pizzerie possono restare aperti al pubblico fino alle ore 24 il che significa che a mezzanotte devono chiudere l’attività, mentre in assenza del servizio ai tavoli la chiusura è anticipata alle 21. È vietato consumare cibo d’asporto al banco o nelle immediate vicinanze dell’attività commerciale.

Le attività commerciali possono riprendere poi alle ore 5 della mattina. Alle forze dell’ordine il compito di far osservare le disposizioni ed utilizzare, laddove necessario, la tecnica dell’ammonimento

L’invito del Sindaco Bruno e di tutti i sindaci della Bat è ad un atto di responsabilità collettivo per evitare di peggiorare la situazione dei contagi.