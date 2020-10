Impegnati quasi 18 mila euro per l'indennità di fine mandato dell'ex sindaco Giorgino

Con determinazione dirigenziale n. 2255 dello scorso 16 ottobre sono state impegnate somme per l’indennità di fine mandato dell’ex sindaco Giorgino in carica da giugno 2015 ad aprile 2019.

Nel testo del provvedimento si legge che detta indennità va corrisposta per intero in quanto l’ex primo cittadino è lavoratore autonomo. Il totale è stato calcolato tenendo in considerazione lo “stipendio” percepito mensilmente che, in alcuni periodi, ha subito delle riduzioni.

Questo il calcolo: per il 2015 l’indennità è ridotta del 30% in esecuzione della sentenza n.18/05/EL resa in data 15/5/2015 dalla Corte dei Conti in S.G. e relativa al giudizio n°472/SR/EL.. Quindi, per tale anno il compenso mensile percepito è pari a 3.313,87 euro e la rispettiva indennità è di 2.327,60 euro. Per il 2016, 2017 e 2018, il mensile di 4.734,10 euro mensili è stato percepito interamente per 12 mesi e, quindi, l’indennità di fine mandato è pari alla stessa somma (4.734,10 euro) moltiplicata per 3 anni. Per il 2019, invece, il “compenso” mensile è pari a 3.550,57 euro, moltiplicato per 3 mesi e 28 giorni (ridotto del 25% in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n.177 del 18/11/2018) e la “buona uscita” è pari a 1.163,80 euro.

Quindi, in totale l’ex sindaco percepirà 17.693,70 euro. È vero che trattasi di diritto, però, data la situazione finanziaria dell’ente, non era il caso di rinunciarvi?