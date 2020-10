Chiusura piazze e strade alle 21, Decaro (Anci): «Non ammissibile scaricare tutto sui Sindaci»

Impegnati quasi 18 mila euro per l'indennità di fine mandato dell'ex sindaco Giorgino

​Il calcolo è stato effettuato sulla base del compenso mensile percepito ridotto del 30% per l'anno 2015 in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti e del 25% per il 2019 in esecuzione di una deliberazione di giunta​