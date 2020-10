Rifiuti, la Sindaca contro gli sporcaccioni e le uscite anticipate dei cassonetti

I video notturni a cui ci ha abituati la neo Sindaca di Andria, oltre a rappresentare una sorta di ricostruzione della "connessione sentimentale" con la città, sono delle vere e proprie dichiarazioni programmatiche sulle azioni che saranno intraprese quando l'amministrazione entrerà "in funzione".

Tra le diverse problematiche affrontate dalla Sindaca, c'è quella dei rifiuti e del comportamento degli incivili che conferiscono nelle campagne o a pochi metri dall'isola ecologica arrecando danni all'ambiente e all'intera comunità. Oltre a ciò, è stata affrontata la questione dell'orario di conferimento che in città non è rispettato da molti che anticipano l'uscita dei cassonetti già dal pomeriggio contravvenendo alle disposizioni previste quando è partita la raccolta differenziata.

Una pratica che rovina l'immagine della nostra città e che arreca non pochi disagi soprattutto in quelle strade dove ci sono marciapiedi di dimensioni ristrette che costringono pedoni e disabili a dover camminare per strada mettendo a rischio la propria incolumità e la circolazione stradale. Atteggiamento questo che, purtroppo, non è posto in essere solo da semplici cittadini, ma anche dalle attività commerciali che creano mini discariche nei pressi dei propri locali con cartoni e rifiuti di ogni genere utilizzati anche dai passanti per lanciare ciò che si ha in mano o abbandonare sacchetti.

Da qui il richiamo della prima cittadina al buon senso e al rispetto delle regole che se violate ancora per tempo necessiteranno di scelte forti e di sanzioni affinché venga ripristinato un minimo di legalità e rispetto dei luoghi comuni: «impariamo a essere rispettosi, impariamo a vivere secondo le regole della buona educazione. Su questo la città ci sta seguendo. Saremo sentinelle per porre fine a questo malcostume. Non darò tregua su questa cosa e continuerò fino a quando sarà necessario».

Sempre sul tema dei rifiuti, si registra, per ciò che riguarda la gara ponte per la gestione dei servizio di raccolta e smaltimento, che, dopo il soccorso istruttorio, sono state ammesse le offerte delle tre ditte di cui avevamo già dato notizia, cioè la Sangalli, la Teknoservice e una RTI che composta dalla Gial Plast srl e Si.Eco Spa. Il prossimo passo sarà quello dell’apertura delle buste riguardanti l’offerta tecnica per la valutazione delle prossime fasi che porteranno all’aggiudicazione dell’appalto che si spera possa migliorare l’attuale servizio.