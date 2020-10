Coronavirus, ad Andria 287 positivi. La Sindaca al lavoro per soluzioni alternative al coprifuoco

Come in tutto il Paese, anche ad Andria, cresce il numero di contagi. A darne notizia è la Sindaca che in un video pubblicato sui social ha comunicato che nella nostra città ci sono ben 287 positivi.

Un dato preoccupante che ha comportato l'attivazione da parte della prima cittadina di tavoli istituzionali per discutere di possibili soluzioni prima di arrivare a "chiusure forzate" e coprifuoco.

L’altro fronte su cui si stanno adottando soluzioni per contenere i contagi è quello della scuola e in tal senso la Sindaca, con i responsabili comunali del Settore Patrimonio, Lavori Pubblici, Polizia Locale, incontrerà oggi 23 ottobre 2020, alle ore 12:00, a Palazzo di Città i responsabili del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Bt, la coordinatrice e i componenti del Cisa (organismo rappresentativo delle scuole andriesi) e i dirigenti di tutte le scuole cittadine per monitorare l’applicazione delle misure anti Covid.

Al netto di ciò che possono fare le Istituzioni, resta il forte richiamo al buonsenso e al rispetto delle regole da parte di tutti se si vuole evitare un nuovo lockdown che avrebbe conseguenze disastrose su tutta la comunità.