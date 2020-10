Multiservice, sospeso lo sciopero del 2 e 3 novembre

Il primo incontro ufficiale del Sindaco, successivamente alla sua proclamazione a Primo Cittadino, è stato con i rappresentanti sindacali del personale della Multiservice.

Una scelta non casuale accompagnata da un primo risultato, cioè la decisione delle OO.SS. di accogliere l'invito del Sindaco di sospendere lo sciopero del 2 e 3 novembre ed avviare, così, un percorso condiviso di rilancio, a cominciare da un nuovo incontro con tutte le parti, compresi i vertici aziendali, previsto per il prossimo 5 novembre.

Al termine dell'incontro, convocato dal Sindaco e tenutosi oggi in tarda mattinata, i rappresentanti sindacali Filcams Cgil, Usb, Cisl e Osa «hanno espresso soddisfazione – sottolinea il Sindaco - per i toni ed i contenuti emersi dal confronto confidando, ed insieme garantendo, maggiore collaborazione tra le parti, ovviamente nel rispetto delle prerogative reciproche. A mia volta – prosegue - sento la necessità di ringraziare i sindacati che, avendo differito lo sciopero deciso la settimana scorsa ed accolto il mio invito a sospendere il prossimo del 2 e 3 novembre, si sono detti disponibili al nuovo appuntamento. Con il risultato che tutti insieme possiamo puntare ad un percorso comune di salvaguardia, rilancio e riorganizzazione societaria della Multiservice che questa Amministrazione giudica come una risorsa della comunità e per la comunità».