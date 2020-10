Nuova amministrazione, il cdx a Bruno: «La Sindaca quando intende nominare la Giunta?»

«La campagna elettorale è terminata da oltre tre settimane. Le parole, i propositi e le promesse devono essere sostituite dai fatti.

Pur comprendendo le difficoltà del Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, di dover accontentare le tante e diverse anime della sua coalizione, prendiamo atto che ad oggi non è stata ancora nominata la Giunta.

Andria non può permettersi di aspettare ancora; i problemi da risolvere non consentono più lunghe attese necessitando di atti concreti ed urgenti. Le problematiche non si risolvono con videomessaggi serali o con messaggi registrati e comunicati con megafonaggio.

Il vero messaggio che la cittadinanza si aspetta è di una maggioranza coesa attorno al Sindaco eletto con la formazione di una Giunta operativa in grado di adottare atti collegiali che affrontino e risolvano le molteplici problematiche che attanagliano i cittadini andriesi.

Adesso non è più consentito perdere tempo a chi si è proposto di ricostruire la nostra Città sostituendo, nelle funzioni, la gestione Commissariale che per diciotto mesi ho sostituito la Politica.

Il Centrodestra, nel ribadire la disponibilità a collaborare per la risoluzione dei problemi di andria, si augura che in pochi giorni sia resa nota la Giunta e che la stessa sia operativa nel più breve tempo possibile.

In proposito, si è fiduciosi che il numero dei componenti da nominare non sarà superiore a 6 Assessori in linea con quanto previsto nel Piano di Riequilibrio e in aderenza al Modello Organizzativo approvato dalla Gestione Commissariale con delibera n. 130 del 24/12/2019 con il quale sono state individuate 5 Macro-Aree in grado di garantire il coordinamento tra i vari Settori; una decisione che consentirebbe efficienza ed un sensibile risparmio per le casse dell’Ente, oltre a rappresentare un segnale di rinnovamento e di vero spirito di servizio alla comunità in un periodo di grave crisi economica legato anche all’emergenza sanitaria in atto».