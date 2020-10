Nel chiostro di San Francesco, la Sindaca Giovanna Bruno ha presentato ufficialmente la giunta politica che amministrerà il Comune di Andria. Seguono, nel dettaglio, le deleghe conferite con atto monocratico n. 942 del 31/10/2020 da noi anticipate nella tarda serata di ieri.

Giovanna Bruno ha precisato quanto segue: «Ho scelto di trattenere per me la delega all'Ambiente, alla Salute al Benessere, quindi l'assessorato alla Qualità della vita. L'ho scelto perché questa città ha pagato un prezzo troppo alto per tutte le decisioni assunte riguardanti la raccolta rifiuti, l'aumento delle tariffe, il profilo della Salute, le vicende legate alla discarica e alle tante discariche quotidiane nella nostra città. Ho voluto dare un segnale importante trattenendo in questo momento la delega, così come ho deciso per dare un segnale altrettanto forte trattenendo la delega di vicesindaco: la città ha scelto un sindaco. Sono io. Ascolterò tutti, come nel mio stile. È, la nostra, una comunità plurale, la gente ha scommesso su questo è il sindaco garantisce appieno, anche senza attribuire la delega di vicesindaco, questa funzione di garanzia assoluta per tutti. Tutti coloro che vogliono mettersi in dialogo con questa amministrazione saranno i benvenuti. L'ho detto e lo ripeto con forza: non sono il sindaco che si tira per la giacchetta, da nessuna parte e semmai a qualcuno dovesse venire in mente utilizzare questa tecnica ha sbagliato portone».



ASSESSORATO ALLA TRASPARENZA

dott. Giuseppe TAMMACCARO con delega afferente i seguenti settori:

programmazione economica, bilancio e società partecipate;

ASSESSORATO AL FUTURO

Dott.ssa Viviana DI LEO con delega afferente i seguenti settori:

politiche giovanili

ASSESSORATO ALLA SICUREZZA

Sig. Pasquale COLASUONNO con delega afferente i seguenti settori:

polizia locale;

affari generali;

personale;

mobilità;

ASSESSORATO ALLA BELLEZZA

sig.ra Daniela DI BARI con delega afferente i seguenti settori:

Cultura;

arte;

beni culturali;

sport;

ASSESSORATO ALLA VISIONE URBANA

arch. Anna Maria CURCURUTO con delega afferente i seguenti settori:

urbanistica;

edilizia privata;

controllo del territorio;

rigenerazione urbana;

politiche del territorio e dell'abitare;

ASSESSORATO AL QUOTIDIANO

arch. Mario LOCONTE con delega afferente i seguenti settori:

lavori pubblici;

manutenzione e patrimonio;

ufficio casa;

ASSESSORATO ALLA PERSONA

ins. Addolorata CONVERSANO con delega afferente i seguenti settori:

politiche sociali;

pubblica istruzione;

ASSESSORATO ALLE RADICI

dott. Cesareo TROIA con delega afferente i seguenti settori:

attività produttive;

marketing territoriale;

agricoltura;

turismo;

valorizzazione di Castel del Monte e territorio murgiano

Restano di competenza del Sindaco le deleghe relative all'ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELLA VITA afferente i seguenti settori:

ambiente, salute e benessere;

ed ogni altra non specificatamente indicate nel presente atto.

Non si procede alla attribuzione della carica di Vice Sindaco.