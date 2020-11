Emergenza sanitaria, FI al Sindaco Bruno: «Recuperare il tempo perso»

«Apprendiamo con timida soddisfazione delle ultime misure messe in campo dal Sindaco Bruno di chiusura di alcune vie e piazze che vedevano continui e incontrollati assembramenti di individui irresponsabili e nullafacenti, così come la disponibilità concessa alla ASL ad ospitare negli ambienti del nuovo mattatoio ubicato in via Vecchia Barletta operazioni legate al contrasto alla emergenza pandemica che nella nostra città ha ormai superato da giorni livelli di guardia.

È doveroso evidenziare - si legge nella nota del commissario cittadino FI, Antonio Nespoli - che da molti giorni addietro avevamo sollecitato tali misure e, pertanto, ci rincresce che i nostri suggerimenti non siano stati per tempo presi in considerazione.

L’invito ora è a recuperare il tempo perso perché, per contrastare l’emergenza sanitaria ormai in atto nella nostra città, bisogna agire tempestivamente assumendo decisioni che potrebbero apparire anche impopolari ma che, invece, compensano il comportamento superficiale di chi si sta dimostrando irrispettoso verso la coesione di una comunità».