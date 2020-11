Mirko Malcangi: «Una città, la nostra, che negli ultimi anni è stata bistrattata, ignorata, usata»

In risposta alla rubrica della domenica, dedicata ieri alla memoria del maestro Giuseppe Tangaro, riceviamo e pubblichiamo un intervento del consigliere comunale Mirko Malcangi (Futura):

«Caro Professore, anche oggi (ieri ndr), come quasi ogni Domenica, ho letto appassionatamente la sua rubrica, sempre piena di piacevoli e di richiami al passato.

Passato e storia della nostra Città che tutti dovremmo conoscere. Non solo perché domani ci potrebbe essere utile per raccontare all'amico forestiero qualche aneddoto di storia locale, ma perché è pieno di spunti di riflessione, come quello lanciato quest'oggi. Una città, la nostra, che negli ultimi anni è stata bistrattata - il riferimento non è solo alla politica, evocazione che sarebbe sin troppo superflua -, poco considerata, ignorata, usata. Se da fuori si pensa sempre ad Andria come quel pozzo da cui attingere, significa che qualcosa di buono ce lo anche noi. Se solo ce ne rendessimo conto e facessimo squadra per valorizzarlo…

La scorsa primavera ho avuto il piacere di conoscere il senatore Attilio Busseti al quale, tra le mille domande, ho posto questa: come mai le Ferrovie dello Stato sono state realizzate a Barletta e non ad Andria? Egli, con molta nonchalance, mi ha risposto che nel circondario erano sempre stati più bravi nello stringersi la mano in fase di necessità per cogliere l'ora del momento. Ora, ovviamente, il mio richiamo non è teso a creare contrapposizioni con una Città con cui, forse, tra qualche decennio diventeremo un tutt'uno. Anzi. Ma fare in modo - sarà la volta buona? - che Andria, o meglio i suoi cittadini si riapproprino di quello che è loro. Valorizzandolo. Non mi avventuro sui tanti obbrobri che sorgono a discapito delle bellezze locali. La nostra realtà è piana di artisti che potrebbero fare di questa terra qualcosa di incredibile. E se a volte penso alle mille miglia che percorriamo per ammirare i deserti americani (che affascinano anche me), quando a qualche decina di chilometri abbiamo, immerso nella Murgia il Ponte dei 21 Archi che forse nemmeno conosciamo.

Anche io, come Lei, qualche anno fa, vedendo il numero dei visitatori di Castel del Monte che cresceva inesorabilmente pensai: che tipo di valore aggiunto creerebbero 200.000 visitatori se si riuscisse, come test di avvio, a portare in un anno anche solo il 10% di questi nel tessuto cittadino, immaginando di prevedere che il biglietto d'ingresso del Castello fosse utilizzabile anche come biglietto del bus? Prevedendo tra le diverse tappe un mercatino permanente di prodotti tipici locali e dell'artigianato. Immaginiamo se questo 10% spendesse anche solo 10 € a testa che indotto si potrebbe generare. Recenti studi, infatti, dimostrano come l'e-commerce abbia scardinato quasi tutto (alcune sono conseguenze negative, altre no), tranne le piccole realtà di prodotti tipici. E fermiamoci al cibo.

Che questo nuovo lockdown serva a tutta la classe politica di questa Città per immaginare opportunità da creare e sfruttare non appena questo momento terribile sarà trascorso. D'altronde, non può essere politica se ci si limita a gestire l'ordinario. Servono idee che cambino il futuro di Andria».