Covid, Giovanni Vurchio: «Urge una nuova serrata nazionale»

«La curva della pandemia in Puglia preoccupa. Urge fermare le occasioni di contagio. Limitare i contatti sociali e farlo con la consapevolezza di sacrificarsi oggi peri l bene collettivo. I dati e i segnali che si susseguono in questi giorni sono spaventosi. Ormai non si contano più nemmeno i decessi. La nostra regione è in area arancione, ma i dati dei posti letto ci fotografano una regione da area rossa. Basta osservare le corsie dei reparti degli ospedali e la crescita esponenziale di positivi sul totale di tamponi effettuati: l’ultimo bollettino parla di una percentuale pari a 17,8 per cento, rispetto alla media nazionale del 16,3 per cento. Non serve più attendere gli effetti di restrizioni che possono rivelarsi tardive e poco incisive. Urge una nuova "serrata" nazionale» - è il commento del segretario cittadino del PD, Giovanni Vurchio.

Intanto, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia dal suo profilo facebook comunica: «Grazie allo straordinario lavoro della Marina Militare e della Protezione Civile a Barletta si sta allestendo in tempi record un nuovo ospedale da campo con 40 posti letto che si aggiungono ai 140 che saranno attivi già dai prossimi giorni in Calabria e Molise.

Un lavoro senza sosta insieme alla Croce Rossa Italiana, all'Esercito Italiano, a tutto il Ministero della Difesa che ha portato in poche ore e dispiegare tutte le forze in campo per allentare la pressione sui pronto soccorso.

Questa guerra contro il Covid la vinciamo se combattiamo insieme, senza polemiche ma, con leale collaborazione, remando tutti nella stessa direzione: contenimento del contagio, messa in sicurezza degli operatori sanitari e rafforzamento delle reti sanitarie».