Ordinanza di chiusura attività alle 19, quali possono rimanere aperte? Le precisazioni della Sindaca

Attività chiuse dalle 19 alle 7 del giorno successivo. Entra in vigore oggi, l'ordinanza sindacale emessa è una risposta al continuo aumento di casi covid19 registrati nella città. Ne abbiamo parlato con la Sindaca Bruno: «L'ordinanza è stata voluta per andare a regolamentare, in maniera univoca, il vivere quotidiano. L'ordinanza non mira ad una riduzione oraria, ma ad una riformulazione dando la possibilità, ad una serie di attività al commercio e di servizi alla persona, di lavorare dalle ore 7 alle 19 ». La sindaca precisa che l'ordinanza non include i pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti e pizzerie che non rientrano in questa categoria, ad esempio. Anche sui servizi alla persona ci sono alcune revisioni da fare sia per quanto concerne, ad esempio,

E mentre a Barletta si attiva l'ospedale da campo, ad Andria l'amministrazione mette a disposizione alcuni locali per fronteggiare l'emergenza sanitaria: «ieri c'è stato un sopralluogo con i vertici della ASL BAT per verificare la disponibilità di usufruire degli immobili comunali, ovvero il centro "Dopo di noi" situato all'interno della villa comunale ei locali dell'ex macello di via Vecchia Barletta. Più fattibile utilizzato del centro Dopo di noi. A breve, sicuramente, arriverà la risposta da parte della ASL per questa messa a disposizione dei locali »Intanto, l'attività amministrativa continua ed entro la prossima settimana si terrà il primo consiglio comunale. L'approfondimento nella video intervista.

______________________

Negli allegati 23 e 24 del DPCM del 3 novembre rientrano le attività che rispettano la chiusura alle ore 19 e sono i seguenti:



Commercio al dettaglio

Commercio al dettaglio in esercizi non utilizzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non utilizzati di alimenti vari);

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

Commercio al dettaglio in esercizi non utilizzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi;

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi (codice ateco: 47.4);

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi;

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio;

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi realizzati;

Commercio al dettaglio di libri in esercizi usati;

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;

Commercio al dettaglio di biancheria personale;

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi realizzati;

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi vesti;

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi;

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi realizzati;

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Servizi per la persona • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia • Attività delle lavanderie industriali • Altre lavanderie, tintorie • Servizi di pompe funebri e attività connesse • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.