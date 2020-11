Giunta regionale, Zinni: «Servono amore e dedizione, cuori pensanti e nessuna titubanza»

Giungono gli auguri di Sabino Zinni alla neo Giunta Regionale che, ricordiamo, è stata varata in queste ore e di cui stamane ne abbiamo dato notizia anche sulle pagine del nostro giornale:

«Dunque la giunta regionale è pronta, Emiliano ha firmato questa mattina le deleghe.

Mi sembra una giunta di livello che sarà chiamata a gestire questo periodo inatteso, in cui si sta consumando una svolta epocale come non si vedeva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale - commenta Sabino Zinni -.

C’è tanto tanto bisogno di lavorare seriamente, alacremente, professionalmente e instancabilmente nell'interesse esclusivo dei Pugliesi e della nostra bellissima terra.

Servono amore e dedizione, cuori pensanti, nessuna timidezza e nessuna titubanza.

Dobbiamo per forza esserne all’altezza o non ce lo perdoneremo, e non ce lo perdoneranno. Auguri di buon lavoro a tutti».