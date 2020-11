Piazza Vittorio Emanuele II, si torna ai vecchi sensi di marcia

Su Piazza Vittorio Emanuele II sono stati ripristinati i vecchi sensi di marcia. La richiesta era stata avanzata dall’assessore al ramo, Pasquale Colasuonno, dato che sono venute meno le condizioni che determinarono il cambiamento lo scorso luglio.

Quindi, è stato previsto il senso unico di marcia anti-orario intorno alla piazza Vittorio Emanuele II; l’obbligo di svoltare a destra ai veicoli provenienti da via Porta Castello; l’obbligo di svoltare a destra ai veicoli provenienti da via Vaglio e l’obbligo di svoltare a destra ai veicoli provenienti da via C. Troia.