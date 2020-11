Il Ministro ​Boccia visita l'ospedale da campo e incontra i sindaci della Bat

Oggi, lunedì 23 novembre, intorno alle 16, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, dopo aver presieduto in mattinata la conferenza Stato-Regioni dalla sede della Regione Calabria a Catanzaro, sarà in Puglia per effettuare, insieme al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, un sopralluogo dell'ospedale militare da campo adiacente l'ospedale “Dimiccoli” di Barletta.

Alle 17 presso la Prefettura di Barletta incontrerà il Prefetto e i sindaci della Bat.

Lo rende noto l'ufficio stampa dello stesso ministro.