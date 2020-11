Covid, De Mucci: ​«Siamo in guerra e verrebbe solo da dire si salvi chi può»

«Dopo i 40 morti di ieri, nella giornata di oggi si registrano altri 52 morti. Sono 1.272 i morti dall’inizio della pandemia in Puglia.

Numeri impietosi che certificano il fallimento di certe scelte fatte, durante i mesi scorsi, dalla Regione Puglia per fronteggiare questa seconda ondata. Vi erano i modi e i tempi per non farsi trovare impreparati.

Invece, interi territori e province, tra cui la nostra provincia Bat, sono state abbandonate al loro infausto destino. Gli ospedali del nostro territorio sono al collasso, ormai in costante emergenza ed affanno.

Siamo alla conta giornaliera di morti su morti, perché abbiamo una carenza di strutture sanitarie adeguate e pronte a fronteggiare una situazione sempre più drammatica. Serve, oggi come non mai, massima collaborazione da parte di tutti.

Le Istituzioni locali devono lavorare in maniera sinergica, attraverso un atteggiamento costruttivo e di costante confronto, per il bene esclusivo delle nostre comunità.

L’invito e l’appello a rimboccarci le maniche, tutti insieme, per uscire il prima possibile da questa terribile situazione».