Webinar cooperative di comunità, l'invito dell'ass. Di Bari:«Evento importante per il Terzo settore»

Domani anche la città di Andria parteciperà, alle 16.00, al webinar organizzato da Legacoop per incoraggiare la nascita, nel territorio, di cooperative di Comunità.

«Per questo – sottolinea l’assessora comunale alla Bellezza, Daniela Di Bari – invitiamo tutti gli addetti al Terzo Settore a seguirlo.

Il nostro è un invito in linea con quello che abbiamo fatto in questi giorni, ovvero chiedere una proroga alla Regione per partecipare al bando dedicato alla nascita di un Hub che potrebbe trovare nella cooperativa di comunità una forma privilegiata di partnership.

In questo tempo di grandi incertezze – prosegue l’assessora Di Bari, – ci sembra più che doveroso aprirsi a modelli di innovazione sociale in cui i cittadini siano sia fruitori che produttori di beni e servizi.

Proprio come promettono di fare le Cooperative di Comunità: sono modelli gestionali che creano sinergia e coesione in una città, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni, favorendo la partecipazione ed il coinvolgimento della comunità.

L’intera Amministrazione, in linea il programma politico-amministrativo, tiene molto ad intraprendere questa direzione, per arginare la crisi che il Terzo settore ha dovuto affrontare nelle vicende legate alle difficoltà di liquidità del Comune.

Per questo attiveremo tutte le nostre energie migliori per immaginare insieme la felicità urbana, condividere il diritto alla città, favorire una nuova stagione di comunità fatta di esperienze collettive, di visioni condivise, di intelligenza collettiva e di protagonismo attivo dei cittadini al cambiamento.

Per questo motivo come amministrazione ci saremo, insieme, a regola d’arte».

Link: http://www.legacoop.coop/quotidiano/webinar-legacoop/