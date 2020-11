Consiglio Comunale, ABC: «Emanuele Sgarra nominato nostro capogruppo. Vurchio ottimo Presidente»

«Dopo 19 mesi in cui le porte del consiglio comunale sono rimaste chiuse, oggi in quell'aula è tornata la luce, e c'era tutta Andria li dentro con noi. Prima come movimento civico, poi come lista civica e oggi come gruppo consiliare non vedevamo l'ora che arrivasse questo momento. E abbiamo fatto di tutto per essere pronti all'appuntamento. Qualsiasi nuova speranza per la città passerà per quell'assise, e vedere la stanza di nuovo frequentata e vitale è stato quasi commovente.

Nelle ultime settimane ci siamo incontrati a più riprese per definire il nostro assetto interno in vista del debutto in Consiglio. Con la trasparenza che ci caratterizza vorremmo mettere a parte delle decisioni prese, chiunque sia interessato.

I consiglieri comunali di Andria Bene in Comune hanno eletto all'unanimità, come proprio capogruppo in consiglio comunale Emanuele Sgarra, e vice capogruppo Damiano Farina, a loro va il nostro in bocca al lupo. Ancora, sempre all'unanimità, si è decisa la suddivisione delle commissioni consiliari. Raffaele Losappio farà parte della Prima Commissione di cui è stato designato come Presidente, Daniela Maiorano della Seconda, Damiano Farina della Terza, Nunzia Leonetti della Quarta, Emanuele Sgarra della Quinta. Infine ci fa piacere comunicare che presto avvieremo la transizione di Andria Bene in Comune da movimento in associazione politica.

Cogliamo l'occasione per fare gli auguri al neo eletto Presidente del Consiglio Gianni Vurchio, che abbiamo votato in maniera compatta e convinta. Il suo impegno preso pubblicamente di fronte alla città, di dimettersi da segretario del Partito Democratico di Andria, è la dimostrazione di quanto Vurchio senta su di se il peso del ruolo che andrà a ricoprire, e la necessità di non essere agli occhi dei concittadini - né formalmente, né materialmente - uomo di parte. Siamo sicuri che farà un ottimo lavoro».