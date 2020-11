Sicurezza, Colasuonno: «Ad Andria 150mila euro per la la sorveglianza remota con i droni»

«Nel corso della videoconferenza di questa mattina dedicata al protocollo “Mille occhi sulle città (e sulle campagne), organizzato dal Prefetto della Bat, Maurizio Valiante, è stato deciso che alla città di Andria sarà erogato un finanziamento di 150mila euro per l'acquisto di droni da sorveglianza remota e di altri apparati tecnici per il controllo del territorio.

Sarà una tecnologia fondamentale per la sorveglianza in particolare delle campagne, teatro sia di fenomeni predatori ai danni dei nostri agricoltori, sia di azioni indegne come l'abbandono selvaggio dei rifiuti.

I droni, che saranno pilotati da agenti formati da tecnici ENAC, effettueranno azioni di sorvolo anche da lunga distanza, trasmettendo in tempo reale e con qualsiasi condizione di luminosità, le immagini alle sale operative delle Forze dell'Ordine, a cui si aggiungono gli istituti di vigilanza privata sottoscrittori del protocollo.

Una gran bella notizia che ci aiuterà non poco nella quotidiana lotta per rendere Andria e le sue campagne più sicure. Anche se la convinzione di base rimane quella che la lotta la vinceremo davvero solo quando riusciremo a cambiare la testa di alcuni andriesi».