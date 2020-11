Coronavirus, Movimento Pugliese: «Più sicurezza per gli operatori sanitari»

«Mentre qualche novellino della politica finge di non capire e non percepisce quale sia il bene della nostra città, ritorniamo prepotentemente a ribadire quanto sia importante per Andria, in questo momento, collaborare per avere una Politica dalle risposte immediate.

Rimaniamo sbigottiti davanti a chi gioca con schemi vetusti e superati, che appartengono alla politicuccia, nel bel mezzo di una pandemia che ci sta lacerando sotto il profilo sanitario e sociale. A tal proposito esprimiamo la nostra solidarietà - dichiarano in una nota i Consiglieri Comunali Marmo, Fisfola e Del Giudice - alle operatrici sanitarie del Dipartimento di Prevenzione di Andria vittime di un furto mentre prestavano assistenza domiciliare a pazienti affetti da Covid.

Dopo l’aggressione ad alcuni infermieri e l’incendio doloso al Pronto Soccorso di Andria, nella nostra città accadono, ancora una volta, episodi incresciosi che si consumano nell’indifferenza generale e, spesso, in clima di omertà.

Chiediamo con forza più attenzione da parte delle Istituzione e un intervento dell’Amministrazione Locale e Regionale a difesa dei lavoratori che in questi mesi stanno combattendo il virus e tra mille difficoltà acuite, anche, dall’improvvisazione che sta caratterizzando questa seconda fase della pandemia.

A tutti i cittadini che stanno combattendo il Covid, ai medici e a tutti gli operatori sanitari esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra gratitudine. Alle Istituzioni, invece, chiediamo azioni concrete e dirette a difesa dei lavoratori a vario titolo impegnati in questa battaglia».