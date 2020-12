Accordo con Emiliano, anche ad Andria si spacca il M5S

Da casti a casta. si potrebbe riassumere così quello che sta accadendo in questi giorni al M5S a livello regionale. Infatti, dopo aver affrontato una feroce campagna elettorale i pentastellati hanno deciso di entrare in maggioranza nonostante il responso delle urne li abbia collocati all'opposizione, riducendoli anche di numero rispetto alla scorsa legislatura. Una ritrovata responsabilità che ha visto e vedrà, sicuramente, il riconoscimento di alcune “poltrone” come ricompensa per questo sostegno.

Una scelta di cui molti non contengono la necessità e l'opportunità data che il sistema elettorale per il rinnovo del consiglio regionale prevede tutte le prime del voto e non dopo il voto.

Di riflesso, anche a livello cittadino si sta percorrendo la stessa strada con un eventuale ingresso nella giunta dei 5S e questo "nuovo" percorso ha spaccato il Movimento che vede da una parte l'On. D'Ambrosio non condividere tale scelta sia a livello regionale che a livello locale e dall'altra la consigliera regionale Grazia Di Bari e i quattro consiglieri comunali fulminati sulla via di Damasco.

Al netto dell'opportunità o meno di questa nuova alleanza a tutti i livelli, la domanda sorge spontanea: perché non scegliere di concorrere insieme alle competizioni elettorali invece di "tradire" l'esito delle votazioni con alleanze per un presunto "senso di responsabilità" ?

Sicuramente, vista la piega che sta prendendo la vicenda, non mancheranno altri colpi di scena.