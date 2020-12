Torna a riunirsi il Consiglio comunale

Convocato il Consiglio Comunale, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo di Città, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, unica convocazione, il 14 dicembre 2020, alle ore 10.00, per la trattazione dei seguenti argomenti:

proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Indirizzi per la nomina e la designazione di Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

proposta di Deliberazione di consiglio comunale: Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 30.11.2020 avente ad oggetto: “Proposta di assestamento generale bilancio di previsione 2020/2022 ex art. 175 comma 8, D. Lgs. 267/2000. Approvazione, in via d'urgenza, variazione dì bilancio per risultato termine perentorio di cui all'art.175, comma 3 TUEL, salvo ratifica";

proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento generale al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi del1'art. 193 e art. 175 comma 8 - D. Lgs. 267/2000;

proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: D.Lgs. n. 50/2016, art. 21 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 gennaio 2018. Approvazione modifica n. 2 alla Programmazione triennale dei lavori pubblici 2020/2022;

proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Programma Comunale degli Interventi per il Diritto allo Studio e interventi per la promozione del Sistema Integrato di educazione e di istruzione Anno 2021;

proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Per pagamento somme a seguito di atto di transazione tra Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi e Comune di Andria per spettanze professionali maturate, con conseguente variazione al bilancio di previsione 2020-2022 - Anno 2020, e approvazione contestuale della transazione stragiudiziale derivante dall'acquisizione del servizio di patrocinio legale.

Al fine di rispettare le misure di distanziamento prescritte dalla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento del contagio da covid-19, i lavori del Consiglio Comunale, a cui potranno partecipare, in presenza, massimo 42 persone tra Consiglieri, dipendenti ed altri addetti, saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming senza partecipazione di cittadini in presenza.