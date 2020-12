Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, On. Francesco Boccia, ha tenuto stamane un incontro operativo con la Sindaca, Giovanna Bruno, e il Prefetto della BAT, Maurizio Valiante.

Oggetto dell'incontro, le misure di contrasto al Covid-19 in vista delle festività natalizie e il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria.

«Aspettiamo che il consiglio comunale prenda atto su quella che è la situazione economico-finanziaria attuale del comune di Andria, ma che è la fotografia dell'ultimo decennio. Una fotografia che servirà agli altri livelli dello Stato per essere conseguenti - ha commentato il Ministro Francesco Boccia -.

Siamo tutti dalla stessa parte, quella del risanamento, della pulizia, della trasparenza e del sostegno alla città dal punto di vista sociale ed economico.

Ci sono state delle voragini sui conti del Comune che verranno fuori solo quando le autorità competenti avranno realizzato il corso del loro lavoro. Detto questo, siccome l'emergenza in cui viviamo non aspetta i tempi delle burocrazie, da un lato bisogna essere rigorosi e formali, dall'altro non bisogna fermarsi. Ecco perché nei prossimi giorni la sindaca sarà ricevuta in diverse amministrazioni centrali per affrontare una serie di dossier aperti: investimenti pubblici, come la tangenziale, passando per temi più specifici che riguardano la condizione economica-finanziaria.

La Sindaca incontrerà i vertici degli Affari Regionali, passando per le Infrastrutture e trasporti, ed e un lavoro di che i sindaci normalmente fanno in un tempo Lungo - ha ribadito il ministro Boccia - e Giovanna Bruno dovrà farlo in un tempo strettissimo e con tutto il personale che in questo momento può mettersi a disposizione vista la situazione di emergenza all'interno di un'emergenza dovuta alla carenza dello stesso».

Inequivocabile il riferimento ad altre città pugliesi che hanno vissuto la situazione di dissesto economico e finanziario: «Per molti aspetti la situazione di Andria mi ricorda altri momenti difficili che abbiamo vissuto in Puglia: penso alla città di Foggia e, in passato, anche alla città di Taranto. Non so, dal punto di vista procedurale, se basterà il percorso del predissesto o del dissesto. L'unica cosa che posso garantire è che noi saremo al fianco della sindaca Giovanna Bruno».

Rispetto alla situazione di emergenza sanitaria il ministro della Boccia ha rimarcato la necessità di uscirne fuori, in particolar modo per le città maggiormente colpite come la nostra, facendo affidamento al lavoro prezioso che si sta portando avanti di concerto con la Prefettura, le forze dell'ordine e i comuni interessati: «Oggi non c'è niente da festeggiare, festeggeremo quando non ci sarà più covid».



Ancora nulla di ufficiale sul passaggio in zona gialla a partire da lunedì.