Consiglio comunale, M5S: «Senza tampone ai consiglieri non partecipiamo»

Oggi, alle ore 10:00, è prevista l’adunanza del Consiglio comunale, convocato per l’approvazione di vari provvedimenti, e che si terrà in presenza.

Ed è proprio su questo punto che ieri, sui social, è scoppiata la polemica tra il gruppo consiliare del M5S e il Presidente dell’Assise sulle modalità di svolgimento del Consiglio e sull’iniziale assenza di tamponi per i 32 consiglieri comunali e per i dipendenti comunali che prenderanno parte alla seduta.

I pentastellati ieri sui social: «Domani si terrà il Consiglio comunale di Andria, il secondo dopo la nostra proclamazione ed insediamento. Prima dell’ultimo consiglio comunale del 26 novembre, tutti noi consiglieri abbiamo fatto il tampone, per garantire la sicurezza nostra, dei dipendenti comunali e di tutti coloro che sarebbero stati presenti in aula. Nel corso del Consiglio e alla successiva conferenza dei capigruppo, ho chiesto, a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, al Sindaco e al Presidente del Consiglio che i lavori delle commissioni e soprattutto quello del Consiglio, fossero svolti in sicurezza per tutti e cioè da remoto. Non siamo stati ascoltati. Al momento in cui scriviamo non siamo stati convocati per ripetere il tampone.

In un momento in cui si chiede ai cittadini senso di responsabilità, sacrifici e rispetto delle regole, è importante che proprio chi rappresenta i cittadini dia l’esempio nell’evitare comportamenti scorretti e potenzialmente dannosi per tutti. Non crediamo che sia opportuno celebrare un consiglio comunale senza che ci sia la certezza che tutti i presenti siano risultati negativi al Covid. Dobbiamo evitare superficialità.

Fino alle 24 di domani, 14 dicembre, Andria è zona arancione, come previsto dal Presidente della Regione Puglia. Non possiamo andare in Consiglio senza le necessarie precauzione sanitarie. La serenità di tutti va rispettata e finché non saremo certi delle condizioni di sicurezza del Consiglio non parteciperemo ai lavori in presenza del Consiglio Comunale di Andria».

A tale presa di posizione ha replicato il Presidente del Consiglio comunale Vurchio: «Voglio informarVi che a partire dalle ore 8.15 di domani, presso il Chiostro di “San Francesco”, sarà presente il dott. Giancarlo Cannone per sottoporre al tampone i soli consiglieri comunali».