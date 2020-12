Situazione finanziaria, D'Ambrosio: «Adesso l'operazione verità sui conti del Comune di Andria»

«Ma veramente la politica andriese è ridotta così? Non posso pensare si sia ridotta a chiacchiere vuote, beghe da bar, tamponi e controtamponi.

Voglio sperare che i responsabili di quanto accaduto, abbiano compreso la pessima figura fatta verso i tantissimi cittadini ancora in attesa di tamponi ed esiti, cittadini che lavorano al pubblico senza richieste di tamponi pur consapevoli dei rischi per loro e per le loro famiglie, per non parlare poi dei già provati operatori sanitari anch’essi spesso al lavoro senza alcun tampone. Il consiglio comunale da remoto è una richiesta legittima e di buon senso, come è nella facoltà di chi amministra decidere comunque di farlo in presenza, senza però poi creare problemi alla struttura sanitaria, ma può davvero anche questo essere argomento così tragico? A mio parere, non è in queste cose la tragedia. Tutti questi argomenti hanno poco a che fare con la prospettiva futura della nostra città. Ecco la questione di rilievo, il futuro.

Andria uscirà da questa emergenza sanitaria come tutta l’Italia, ma come ne uscirà?

Quando la maggioranza procederà a fare la mai attuata operazione verità sui debiti del comune di Andria, operazione richiesta anche dallo stesso ministro Boccia, quale premessa indispensabile per presentarsi ai vari ministeri a chiedere soccorso finanziario? È un diritto di ogni cittadino sapere quale sia la portata reale e certa del debito del comune, così da evitare di gettare in un buco nero anche tutti gli eventuali finanziamenti che sono arrivati ed arriveranno, come anche apprendere la conferma che non possiamo permetterci di mantenere ad esempio l’unico asilo nido comunale esistente, il “Gabelli”.

Mi sembra sia al limite del ridicolo apprendere dalla Corte dei Conti, che sono stati inviati documenti dalla competente precedente amministrazione comunale, tali per cui il conteggio del debito, effettuato dai magistrati contabili, ha sviluppato ben quattro risultati diversi. Quattro risultati diversi.

Se sono uscite quattro cifre di debito diverse, probabilmente c’è stato qualcuno che ha inviato carte alla rinfusa, per cui ritengo che i cittadini andriesi non possano essere trattati come idioti da attenzionare solo per le elezioni e per le tasse. Se i sacrifici devono essere fatti, bisogna prima capire di che portata sono e di chi sono tutte le responsabilità.

Quindi, egregio Sindaco “belleparole” Bruno e relativa maggioranza, senza indugiare troppo su dettagli come i tamponi o i consigli comunali in presenza o da remoto, dopo aver votato atti di un bilancio di cui ancora non conoscete l’esatta portata del debito, datevi da fare e mantenete una delle promesse elettorali fatte: operazione verità immediata sui debiti del comune di Andria».