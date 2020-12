Proposta di Civita al Sindaco: «Sosta gratuita nelle strisce blu agli operatori sanitari»

Il consigliere comunale Nicola Civita, della lista Scamarcio Sindaco interviene proponendo parcheggio gratis nelle strisce blu almeno fino a fine gennaio per gli operatori sanitari: «In questo particolare momento, così importante per noi tutti e così altamente drammatico a livello sociale, è opportuno pensare a iniziative concrete per esprimere la vicinanza della città agli operatori sanitari che da mesi definiamo “angeli” per la dedizione e i sacrifici che stanno facendo per curare e salvare decine di migliaia di vite umane».

Civita osserva che «anche durante le feste di Natale, purtroppo, le malattie non vanno in vacanza. Sono in tanti – continua – i cittadini di ogni età che necessitano di particolare assistenza e di periodiche cure per pregresse patologie o perché in quarantena domiciliare da Covid-19. Credo che il Comune di Andria, attraverso la società Publiparking che gestisce il servizio di parcheggi a sosta oraria in città, debba concedere un meritato riconoscimento a medici, infermieri, operatori socio-sanitari e fisioterapisti, agevolando lo svolgimento del loro lavoro, quanto mai vitale per assicurare un’esistenza serena ai cittadini, e tenuto conto che ormai molto più spesso pazienti e malati si trovano nei loro domicili più che nei luoghi di cura».

L’auspicio del giovane consigliere comunale è che «la proposta sia accolta dal Sindaco e sostenuta da tutta l’Amministrazione e dai colleghi consiglieri, senza distinzione di bandiera: la salute non ha colore e i professionisti che se ne occupano lo meritano a pieno titolo».