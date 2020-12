Buoni spesa, Cannone: «I percettori di rdc e altre misure non li chiedano per aiutare altri»

«La giunta ha approvato la delibera per l’avvio delle procedure attuative riguardanti i buoni spesa per far fronte all'emergenza alimentare che talune famiglie stanno affrontando in questo tragico periodo dove la curva dei contagi da Covid19 sembra non attenuarsi. Il Comune di Andria ha ottenuto dal governo centrale ben 953.254,81euro. I buoni potranno essere richiesti mediante l’invio on line sul sito del comune, allegando il modello ISEE, carta d'identità e codice fiscale del dichiarante».

Il monito: «confido che prevalga il buonsenso dei cittadini andriesi, nella richiesta di tali buoni e che i percettori di rdc, rem, naspi e tante altre misure messe a disposizione da parte del governo facciano un passo indietro nella richiesta in modo tale da destinare queste risorse economiche a nostri concittadini in reale imminente difficoltà economica senza copertura di ristori immediati. Auspico, inoltre, che non siano intasati i servizi sociali nell’invio di tale istanze non spettanti che comunque saranno sottoposte al vaglio degli addetti e che potranno essere soggette di verifica da parte della Guardia di Finanza in quanto la persona compila un’autocertificazione e se resa mendace è punibile ai sensi di legge».